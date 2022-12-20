Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Один из лидеров минского «Динамо» Козун выведен из списка травмированных

Один из лидеров минского «Динамо» Козун выведен из списка травмированных
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун выведен из списка травмированных, сообщает официальный телеграм-канал белорусского клуба.

Напомним, 32-летний форвард не играл с начала октября из-за повреждения. В 15 матчах текущего сезона Козун забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-6».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Брэндон провёл за «Йокерит», «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и минское «Динамо» 367 матчей, в которых набрал 270 (108+162) результативных баллов.

Клуб из столицы Беларуси после 41 матча набрал 42 очка и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче минчане сыграют в гостях с московскими одноклубниками 22 декабря.

Новость по теме
Вудкрофт получил две минуты за споры с арбитром. ЦСКА удаление реализовал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022