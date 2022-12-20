Владислав Третьяк стал членом нового состава исполкома Олимпийского комитета России

20 декабря состоялось ежегодное Олимпийское собрание, в рамках которого прошли выборы в руководящие органы организации. В частности был избран новый состав исполкома. Одним из членов исполкома стал президент ФХР Владислав Третьяк.
«Благодарю Олимпийский комитет России и Олимпийское собрание за доверие. Для меня огромная честь работать в составе исполкома, работать на благо российского олимпийского движения и всего отечественного спорта. Россия — спортивная держава. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы вовлекать жителей нашей страны в спорт, чтобы наши соотечественники укрепляли здоровье, были патриотами, готовыми защищать честь и интересы России там, где потребуется.
У нас огромный опыт в подготовке олимпийских чемпионов, чемпионов мира, спортсменов, прославляющих наше Отечество. Мы всегда нацелены на сотрудничество, на взаимодействие — ведь задачи по достижению больших побед требуют консолидации усилий, дружного и энергичного труда на всех важнейших направлениях. Рад трудиться в команде единомышленников, делать общее дело вместе с соратниками по исполкому», — цитирует Третьяка ТАСС.
- 20 декабря 2022
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