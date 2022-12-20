Чинахов отправлен в список травмированных «Коламбуса» на неопределённый срок

«Коламбус Блю Джекетс» на своём сайте объявил о переводе форварда клуба Егора Чинахова в список травмированных на неопределённый срок.

Напомним, Чинахов получил травму на старте сегодняшнего матча с «Далласом» (1:2). Через 1 минуту и 20 секунд игрового времени после стартовой сирены российский нападающий «Коламбуса» 21-летний россиянин получил травму — финский нападающий «Старз» Йоэль Кивиранта в борьбе пытался выбросить шайбу из зоны, чуть не столкнулся с защитником Райаном Сутером, потерял равновесие и упал на ногу российскому хоккеисту. Чинахов попытался подняться, с большим трудом доехал до скамейки, но сразу же отправился в раздевалку.

Чинахов в нынешнем сезоне принял участие в 30 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 13 (4+9) результативных баллов.

Также сообщается о вызове из клуба АХЛ голкипера Джета Гривза. Отмечатеся, что в следующем матче с «Филадельфией» (21 декабря 3:00 мск) «Коламбусу» не поможет из-за болезни вратарь Элвис Мерзликин.