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Агент Сошникова: «Трактор» был оптимальным вариантом, Никита рассматривает себя в топ-6

Агент Сошникова: «Трактор» был оптимальным вариантом, Никита рассматривает себя в топ-6
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Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Никиты Сошникова, прокомментировал подписание 29-летнего хоккеиста «Трактором».

«Чем Сошникова привлекло предложение «Трактора»? Так как Никита подписал контракт не на год, а на два, то оценивал свою конкурентоспособность. В других командах, которые обсуждались, места в топ-6 (а он рассматривает себя там) были заняты. «Трактор» был оптимальным вариантом по составу. Он пообщался с гендиректором клуба Иваном Савиным и решил принять предложение.

Место «Трактора» в турнирной таблице его не смущает? Он приедет помогать команде. Жалко, что уже прошло много матчей в сезоне», — цитирует Черных «РБ Спорт».

Напомним, в сентябре 2022 года 29-летний нападающий подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». В середине ноября «островитяне» выставили Сошникова на безусловный драфт отказов, откуда его так никто и не забрал.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний форвард сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями.

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