Форвард «Динамо» Никонов в драке разбил голову защитнику «Спартака» Хайруллину

В эти минуты в Москве в единственном матче игрового дня регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимает «Спартак». После второго периода счёт 2:1 в пользу бело-голубых.
В концовке второго периода форвард «Динамо» Андрей Никонов и защитник «Спартака» Тимур Хайруллин устроили драку, после которой у хоккеиста красно-белых оказалась разбита голова. Хайруллин ушёл в раздевалку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
После драки каждый игрок получил по пять минут штрафа.
Никонов в текущем сезоне сыграл за «Динамо» 32 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка.
Хайруллин провёл за красно-белых 26 встреч, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.
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