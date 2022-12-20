Форвард «Динамо» Никонов в драке разбил голову защитнику «Спартака» Хайруллину

В эти минуты в Москве в единственном матче игрового дня регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимает «Спартак». После второго периода счёт 2:1 в пользу бело-голубых.

В концовке второго периода форвард «Динамо» Андрей Никонов и защитник «Спартака» Тимур Хайруллин устроили драку, после которой у хоккеиста красно-белых оказалась разбита голова. Хайруллин ушёл в раздевалку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

После драки каждый игрок получил по пять минут штрафа.

Никонов в текущем сезоне сыграл за «Динамо» 32 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Хайруллин провёл за красно-белых 26 встреч, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.