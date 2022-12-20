Гришин — о поражении в дерби с «Динамо»: счёт получился крупноватым для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвёл итог встречи с московским «Динамо» (2:5).

«Соперника с победой. Я считаю, что всё равно получилась хорошая игра, но конечно, для нас обидно, что счёт достаточно крупный. Неудачно начали, сразу с двух удалений, а «Динамо» молодцы, что реализовали два момента и получили преимущество. Мы не сдавались, старались переломить игру, и во втором периоде это даже где-то получилось, но стоило играть агрессивнее в бросковой активности и под воротами. В третьем периоде так сложилось, что «Динамо» вышло более настроенным, они переиграли нас сегодня в бросковой активности от защитников. Это дало результат.

Ничего не произошло в третьем периоде, было всё то же самое, что и в первом периоде. Может быть, во втором отрезке была другая картина, когда мы играли активнее, но «Динамо» правильно использовало те моменты, которые у них появлялись. Их защитники очень быстро бросали по воротам, без всякого улучшения позиции, просто получали шайбу и бросали, и, соответственно, работали на пятаке, закрывая вратаря. Так и сложилось, что получались точные броски, которые у них залетели.

В игре всё было то же самое, что и в ретроматче. Игра она и есть игра. Мы знаем «Динамо», эта команда играет в мощный силовой хоккей, с продавливанием обороны, они лезут на пятак, пытаются там сминать. А мы пытаемся показать свою игру, сегодня у них получилось лучше, чем у нас. Единственное, счёт получился крупноватый», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче красно-белые сыграют в гостях со СКА.