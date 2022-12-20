Главный тренер «Спартака» объяснил смысл подписания контракта с 36-летним Емелиным

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин после поражения от московского «Динамо» (2:5) рассказал о подписании контракта с Алексеем Емелиным.

«Руководство клуба нам сказало, что есть возможность пригласить Емелина. У нас Андрей Викторович Марков связался с ним, потому что они вместе играли, всё обсудили, ему рассказали нашу философию, и он с удовольствием принял наше предложение. Мы не очень долго в нём сомневались, потому что знали его сильные стороны. Немного посмотрели его игры за «Динамо», но у нас совсем недавно была игра с Минском, и мы там его тоже наблюдали и с удовольствием пригласили в нашу команду.

Емелин – опытный защитник, обладающий очень приличным мастерством. В то же время он сильный физически. Может быть, вы видите, что у нас много молодых ребят, легковесная оборона, не так много габаритных защитников, и где надо добороться против таких команд, как «Динамо» и «Локомотив», где играют мощные и активные нападающие, нам не хватает мощи. Считаю, что в первом периоде втягивался в нашу игру, потому что только сегодня приехал, а начиная со второго периода он полностью удовлетворил то, что мы от него ждём. Думаю, что дальше он ещё больше будет втягиваться в нашу игру, и, как тот же Максим Чудинов, займёт важное место в нашей команде.

Запустили его с корабля на бал? А почему ему надо набирать форму? Он же до последнего дня тренировался в Минске, и он нормально готов. Зачем он тогда сюда приезжает? Он торопился к игре и хотел играть, мы его поставили. Я просто хочу сказать, что в первом периоде он втягивался именно в нашу игру, потому что наша игра своеобразная и отличается от той игры, что была в Минске. Но в ходе игры он втянулся и показывал как движение вперёд, так и бросковую активность, которая у них с Чудиновым была наибольшей в сравнении с остальными нашими защитниками», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.