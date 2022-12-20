Емелин: про Минск я уже забыл, как про страшный сон, все мысли о «Спартаке»

Перешедший из минского «Динамо» в «Спартак» Алексей Емелин рассказал про игру за новый клуб.

«Меня спросили, когда в последний раз тренировался. Но все эти дни я не пропускал занятий, вчера был день переезда. Приехав, сказал, что готов играть, поэтому сразу поставили в состав. «Динамо» для меня уже перевёрнутая страница, смотрю только вперёд. Про Минск я уже забыл, как про страшный сон. Все мысли о «Спартаке».

О моей роли в команде пока не говорили. Буду делать всё, чтобы помочь «Спартаку». Безусловно, буду делать намного больше и лучше. Команда при Игоре Гришине играет в атакующий хоккей, старается меньше проводить времени в обороне», — приводит слова Емелина «РИА Новости».

В текущем сезоне на счету защитника 38 матчей за белорусский коллектив и девять голевых передач при показателе полезности «-13».