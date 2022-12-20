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«Эту ситуацию раздули». Емелин — о силовом приёме против Мичкова на предсезонке

«Эту ситуацию раздули». Емелин — о силовом приёме против Мичкова на предсезонке
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Защитник московского «Спартака» Алексей Емелин рассказал о ситуации с силовым приёмом на Матвее Мичкове в предсезонной игре России U25 с минским «Динамо». Летом Алексей играл за белорусский клуб.

«Ни в коем случае матчи с командой Мичкова не будут принципиальными. То, что произошло на предсезонке — это случайность. Такое могло произойти с любым игроком, не только с Матвеем. Считаю, что эту ситуацию раздули», — цитирует Емелина «РИА Новости».

Напомним, во втором периоде встречи с минским «Динамо», которая завершилась победой белорусской команды (5:3), защитник Алексей Емелин применил силовой приём против капитана сборной России до 25 лет Матвея Мичкова. 17-летнему форварду после эпизода потребовалась помощь врачей на скамейке запасных.

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