«Эту ситуацию раздули». Емелин — о силовом приёме против Мичкова на предсезонке

Защитник московского «Спартака» Алексей Емелин рассказал о ситуации с силовым приёмом на Матвее Мичкове в предсезонной игре России U25 с минским «Динамо». Летом Алексей играл за белорусский клуб.

«Ни в коем случае матчи с командой Мичкова не будут принципиальными. То, что произошло на предсезонке — это случайность. Такое могло произойти с любым игроком, не только с Матвеем. Считаю, что эту ситуацию раздули», — цитирует Емелина «РИА Новости».

Напомним, во втором периоде встречи с минским «Динамо», которая завершилась победой белорусской команды (5:3), защитник Алексей Емелин применил силовой приём против капитана сборной России до 25 лет Матвея Мичкова. 17-летнему форварду после эпизода потребовалась помощь врачей на скамейке запасных.