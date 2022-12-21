Пётр Кочетков совершил эффектный сейв в матче с «Нью-Джерси». Видео

Проходит очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт в пользу хозяев — 3:0.



В одном из эпизодов игры российский голкипер хозяев Пётр Кочетков совершил эффектный сейв, который помог команде избежать пропущенной шайбы.



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Счёт в матче был открыт на 1-й минуте — усилиями Еспери Котканиеми, выведшего «Каролину» вперёд. На 25-й минуте Джордан Стаал с передачи Джордана Мартинука и Джейккоба Славина удвоил преимущество. На 27-й минуте Теуво Терявяйнен забросил третью шайбу в ворота «Дэвилз».



«Каролина» располагается на третьем месте турнирной таблицы Восточной Конференции, «Нью-Джерси» — на втором, команды набрали по 44 очка.