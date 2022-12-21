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«Филадельфия» переиграла «Коламбус», у Кирилла Марченко – один гол

«Филадельфия» переиграла «Коламбус», у Кирилла Марченко – один гол
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Хозяева вышли вперёд на 14-й минуте – отличился форвард Трэвис Конечны. На 26-й минуте российский нападающий Кирилл Марченко сравнял счёт в игре. Ещё через три минуты гости вышли вперёд после точного выстрела Кента Джонсона. Потом уравнял силы на 31-й минуте Морган Фрост. А на 35-й минуте Оуэн Типпетт вывел хозяев вперёд.

На 43-й минуте Конечны оформил дубль, а потом ещё одну шайбу отыграл Эндрю Пик на 52-й минуте. На 59-й минуте дубль на свой счёт записал Типпетт.

Российский голкипер гостей Даниил Тарасов совершил 34 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Конечны (Лотон) – 13:48 (4x5)   1:1 Марченко (Кристиансен, Робинсон) – 25:58 (5x5)   1:2 Джонсон (Годро, Лайне) – 28:41 (5x5)   2:2 Фрост (Йорк, ван Римсдайк) – 30:04 (5x5)   3:2 Типпетт (Фараби, Йорк) – 34:18 (5x5)   4:2 Конечны – 42:45 (5x5)   4:3 Пик (Рослович, Нюквист) – 51:11 (5x5)   5:3 Типпетт – 58:41 (en)
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