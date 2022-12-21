«Филадельфия» переиграла «Коламбус», у Кирилла Марченко – один гол

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Хозяева вышли вперёд на 14-й минуте – отличился форвард Трэвис Конечны. На 26-й минуте российский нападающий Кирилл Марченко сравнял счёт в игре. Ещё через три минуты гости вышли вперёд после точного выстрела Кента Джонсона. Потом уравнял силы на 31-й минуте Морган Фрост. А на 35-й минуте Оуэн Типпетт вывел хозяев вперёд.
На 43-й минуте Конечны оформил дубль, а потом ещё одну шайбу отыграл Эндрю Пик на 52-й минуте. На 59-й минуте дубль на свой счёт записал Типпетт.
Российский голкипер гостей Даниил Тарасов совершил 34 сейва.
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