Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Рейнджерс»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Счёт голам открыли гости – на первой же минуте отличился Крис Крайдер. Более голов в первом периоде не было.
На 35-й минуте счёт сравнял российский нападающий Евгений Малкин с передачи Сидни Кросби. А на 40-й минуте Брайан Раст вывел хозяев вперёд.
На 49-й минуте забил и сам Кросби. А на 51-й минуте Крайдер оформил дубль, но этого было мало для того, чтобы его команда набрала хоть какие-то очки в этой встрече.
Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 21 сейв.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Трочек) – 00:22 (5x5) 1:1 Малкин (Кросби) – 34:24 (5x4) 2:1 Раст (Жозеф, Цукер) – 39:47 (5x4) 3:1 Кросби (Гюнцель, Ракелль) – 48:40 (5x5) 3:2 Крайдер (Трочек, Бродзински) – 50:03 (5x5)
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