Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Рейнджерс»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Счёт голам открыли гости – на первой же минуте отличился Крис Крайдер. Более голов в первом периоде не было.



На 35-й минуте счёт сравнял российский нападающий Евгений Малкин с передачи Сидни Кросби. А на 40-й минуте Брайан Раст вывел хозяев вперёд.



На 49-й минуте забил и сам Кросби. А на 51-й минуте Крайдер оформил дубль, но этого было мало для того, чтобы его команда набрала хоть какие-то очки в этой встрече.



Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 21 сейв.