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Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Рейнджерс»

Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Рейнджерс»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт голам открыли гости – на первой же минуте отличился Крис Крайдер. Более голов в первом периоде не было.

На 35-й минуте счёт сравнял российский нападающий Евгений Малкин с передачи Сидни Кросби. А на 40-й минуте Брайан Раст вывел хозяев вперёд.

На 49-й минуте забил и сам Кросби. А на 51-й минуте Крайдер оформил дубль, но этого было мало для того, чтобы его команда набрала хоть какие-то очки в этой встрече.

Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 21 сейв.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Трочек) – 00:22 (5x5)   1:1 Малкин (Кросби) – 34:24 (5x4)   2:1 Раст (Жозеф, Цукер) – 39:47 (5x4)   3:1 Кросби (Гюнцель, Ракелль) – 48:40 (5x5)   3:2 Крайдер (Трочек, Бродзински) – 50:03 (5x5)
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