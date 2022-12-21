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37 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Нью-Джерси»

37 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Нью-Джерси»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Еспери Котканиеми, Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен и Стефан Ноэсен. Единственная шайба «Харрикейнз» на счету Джека Хьюза.

Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.

«Каролина» идёт на второй строчке в таблице Восточной конференции с 46 баллами в 32 играх, «Нью-Джерси» идет на четвёртой позиции с 44 очками в 32 матчах. Таким образом, в активе «Харрикейнз» уже шесть побед подряд. «Дэвилз», напротив, потерпели уже шестое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Котканиеми (Джарвис, де Хаан) – 00:20 (5x5)   2:0 Стаал (Мартинук, Славин) – 24:17 (5x5)   3:0 Терявяйнен (Славин, Фаст) – 26:21 (4x5)   3:1 Хьюз (Смит, Братт) – 55:24 (5x5)   4:1 Ноэсен – 56:46 (5x5)
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