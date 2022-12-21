37 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Нью-Джерси»
Поделиться
В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Еспери Котканиеми, Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен и Стефан Ноэсен. Единственная шайба «Харрикейнз» на счету Джека Хьюза.
Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.
«Каролина» идёт на второй строчке в таблице Восточной конференции с 46 баллами в 32 играх, «Нью-Джерси» идет на четвёртой позиции с 44 очками в 32 матчах. Таким образом, в активе «Харрикейнз» уже шесть побед подряд. «Дэвилз», напротив, потерпели уже шестое поражение подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Котканиеми (Джарвис, де Хаан) – 00:20 (5x5) 2:0 Стаал (Мартинук, Славин) – 24:17 (5x5) 3:0 Терявяйнен (Славин, Фаст) – 26:21 (4x5) 3:1 Хьюз (Смит, Братт) – 55:24 (5x5) 4:1 Ноэсен – 56:46 (5x5)
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
06:42
-
06:27
-
06:06
-
05:47
-
05:37
-
05:36
-
05:31
-
05:05
-
04:35
-
04:16
-
03:56
- 20 декабря 2022
-
23:36
-
23:21
-
23:13
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:44
-
22:33
-
22:30
-
21:56
-
21:48
-
21:30
-
21:02
-
21:00
-
20:50
-
20:35
-
20:14
-
19:58
-
19:50
-
19:33
-
19:24
-
19:08
Партнерский контент