37 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Нью-Джерси»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Еспери Котканиеми, Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен и Стефан Ноэсен. Единственная шайба «Харрикейнз» на счету Джека Хьюза.

Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.

«Каролина» идёт на второй строчке в таблице Восточной конференции с 46 баллами в 32 играх, «Нью-Джерси» идет на четвёртой позиции с 44 очками в 32 матчах. Таким образом, в активе «Харрикейнз» уже шесть побед подряд. «Дэвилз», напротив, потерпели уже шестое поражение подряд.