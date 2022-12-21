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Пётр Кочетков – первая звезда матча «Каролина» – «Нью-Джерси»

Пётр Кочетков – первая звезда матча «Каролина» – «Нью-Джерси»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский голкипер гостей Пётр Кочетков стал первой звездой матча. Россиянин отразил 37 бросков по своим воротам. Вторым стал Джейккоб Славин, у которого дубль из голевых передач. Третье место у Еспери Котканиеми. Он отметился одной заброшенной шайбой.

Примечательно, что Кочетков повторил рекорд клуба по количеству игр без поражений в основное время среди вратарей. Этот матч стал десятым кряду без поражений в основное время для Кочеткова.

Любопытно, что первое место принадлежит также и канадскому вратарю Кэму Уорду, трижды устанавливавшему одинаковый результат. Всё дело в том, что в разные сезоны Кэм три раза выдавал аналогичные серии продолжительностью в 10 матчей (2008/2009, 2015/2016 и 2017/2018).

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