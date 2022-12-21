Кучеров жёстко впечатал в борт нападающего «Торонто». Видео
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В Торонто (Канада) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
В середине второго периода нападающий «Тампы» Никита Кучеров жёстко обошёлся с форвардом «Торонто» Майклом Бантингом. Россиянин толкнул в спину нападающего «Мэйпл Лифс», после чего форвард врезался в борт. Арбитры выписали Кучерову малый штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой.
В прошедшем матче Кучеров результативными баллами не отметился, трижды бросив по воротам и заработав показатель полезности «-2». Россиянин оборвал свою семиматчевую результативную серию.
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