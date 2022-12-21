Светлов — о переходе Мичкова в «Сочи»: это хороший трансфер для российского хоккея в целом

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов выразил благодарность санкт-петербургскому клубу СКА за аренду нападающего Матвея Мичкова. 20 декабря «Сочи» официально объявил о переходе 18-летнего форварда в клуб на правах аренды.

«В этот непростой для команды момент мы благодарны СКА за поддержку таким перспективным хоккеистом. Любой клуб КХЛ и любой тренер хотел бы получить такого талантливого хоккеиста, будем работать. Матвей может не сомневаться, что в нашей команде все его поддержат. При этом не нужно забывать, что в «Сочи» много талантливой молодёжи, конкуренция серьёзная. И это — при всём уважении — не МХЛ и ВХЛ, а Континентальная лига, где в каждом эпизоде — жёсткий, профессиональный хоккей. Тот же Никита Попугаев на старте сезона через это прошёл и поднялся на новый уровень. К такой конкуренции всем нужно быть готовым.

Ажиотаж в прессе по поводу перехода Мичкова? Лишнее внимание СМИ в наш век ещё никому не мешало. О «Сочи» и так много пишется, много споров, теперь прессы будет ещё больше, это плюс. И это хороший трансфер не только для нашего клуба, но и для КХЛ, для российского хоккея в целом. Уверены, что «Сочи» поможет Мичкову. Рассчитываем, что Матвей, в свою очередь, обязательно поможет нашей команде. Вторую половину сезона каждый из нас обязан провести лучше, чем первую.

У Матвея очень интересные руки. Они позволяли ему ещё в 16-летнем возрасте забивать авторские голы даже на уровне сборной России (лакросс-гол в ворота сборной Швеции на этапе Евротура в ноябре 2021 года. — Прим. «Чемпионата»). Случайно такие голы не забьёшь, талант очевиден. Но талант — лишь один из факторов успеха в современном хоккее. Другой — безупречная физическая готовность, быстрое и резкое катание, эффективные действия на обеих сторонах площадки, трудовая этика. Опыт той же НХЛ показывает, что габариты в современном хоккее — не главное, в отличие от катания, скоростной и функциональной подготовки. К сожалению, а может, и к счастью, хоккей на чистом льду остался в прошлом, сегодня это очень атлетичный и очень контактный вид спорта», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснял трансфер Мичкова в «Сочи» тем, что молодому игроку необходимо игровое время, чтобы улучшить многие аспекты в своей игре. Матвей успел сыграть и за сборную России на турнире 3х3 в рамках Кубка Первого канала, забросив три шайбы в ворота национальной команды Китая.