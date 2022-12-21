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Голкипер «Трактора» Алексей Мельничук возвращается в «Сочи» из аренды

Голкипер «Трактора» Алексей Мельничук возвращается в «Сочи» из аренды
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«Трактор» объявил о том, что голкипер Алексей Мельничук возвращается в состав «Сочи», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Вратарь выступал за челябинский клуб на правах аренды.

Мельничук пополнил состав чёрно-белых 21 октября и провёл за «Трактор» четыре матча, в которых пропустил 10 шайб с процентом отражённых бросков 75%. В трёх матчах голкипер был заменён в ходе встречи. Всего в КХЛ Мельничук провёл 44 матча с процентом отражённых бросков 91,4%.

Отметим, что Мельничук в прошлом сезоне сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». В сезоне-2021/2022 Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.

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