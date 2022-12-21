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Президент «Трактора»: наш состав не соответствует тому месту, которое мы занимаем

Президент «Трактора»: наш состав не соответствует тому месту, которое мы занимаем
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Губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Алексей Текслер заявил, что в клубе рассчитывают на попадание в плей-офф текущего Фонбет Чемпионата КХЛ. После 42 матчей текущего сезона «Трактор» занимает 10-ю строчку в таблице Восточной конференции, отставая от восьмого места на два очка.

«Надо продолжать играть — впереди ещё достаточно матчей в регулярном чемпионате. Задача стоит выйти в плей-офф. Мы играть умеем и любим. И будем стараться побеждать.

Будут ли оргвыводы в отношении руководства и тренерского штаба клуба, если не выйдем в плей-офф? Мы рассчитываем, что команда попадёт в плей-офф. Я такую задачу ставлю, несмотря на нынешние неудачи. Мы работаем по новым трансферам. Так что будем биться до последнего. Никаких настроений в духе «не попадём» у нас нет и не будет.

На мой взгляд, сегодня состав «Трактора» не соответствует тому месту, которое мы занимаем. С этим составом надо соответствовать своим возможностям. А потом обсуждать вопрос увеличения бюджета», — цитируют Текслера «Известия».

Напомним, недавно «Трактор» объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Сошниковым до конца текущего сезона КХЛ. Покинули же команду защитник Адам Альмквист, вратарь Алексей Мельничук и нападающий Сергей Шумаков.

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