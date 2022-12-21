Нападающий Шумаков подписал контракт с минским «Динамо» до конца текущего сезона

Нападающий Сергей Шумаков подписал контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона. Вчера форвард расторг контракт с челябинским «Трактором».

Напомним, Шумаков присоединился к «Трактору» в начале октября 2022 года. За челябинский клуб российский нападающий сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка.

Минское «Динамо» после 41 матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ занимает восьмое место в таблице Западной конференции. Следующий матч минчане проведут 22 декабря в гостях у московского «Динамо».