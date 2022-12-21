Защитник Рылов и нападающий Кузнецов подпишут полноценные контракты с «Амуром»

Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб «Амур» подпишет полноценные контракты с защитником Яковом Рыловым и нападающим Александром Кузнецовым. Оба хоккеиста находились в хабаровском клубе на просмотровых контрактах.

Кузнецов ранее уже выступал за хабаровчан, провёл в клубе четыре года. В сезоне-2021/2022 30-летний форвард сыграл за «тигров» 34 матча и набрал восемь (2+6) очков. Всего в КХЛ Кузнецов провёл 339 игр, забил 33 гола и отдал 39 результативных передач.

Рылов выступал за московское «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Спартак» и «Автомобилист». Всего на счету 37-летнего игрока обороны 722 матча в КХЛ, в которых он набрал 245 (63+182) очков. Воспитанник кирово-чепецкого хоккея становился чемпионом России в составе московского «Динамо» в сезоне-2004/2005.