Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Член Зала славы: мало кто произвёл на меня такой «вау-эффект», как Овечкин

Член Зала славы: мало кто произвёл на меня такой «вау-эффект», как Овечкин
Комментарии

Член Зала славы Марк Хоу рассказал об исключительности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Марк является сыном легендарного нападающего Горди Хоу, забросившего 801 шайбу в НХЛ. На счету Овечкина на текущий момент 800 голов в лиге.

«Он поднял хоккейный спорт и имя «Кэпиталз» на совершенно другой уровень в Вашингтоне. Как скаут я наблюдал за Овечкиным много лет и могу сказать, что было очень мало хоккеистов, которые произвели на меня такой «вау-эффект». За его игрой интересно наблюдать. Они с «Вашингтоном» проявили удивительную лояльность по отношению друг к другу», — цитирует Марка Хоу официальный сайт НХЛ.

Марк Хоу провёл в НХЛ 16 сезонов и записал на свой счёт 197 шайб и 545 передач в 929 матчах. Позже Хоу работал в скаутской службе «Детройт Ред Уингз».

Новость по теме
Генменеджер «Вашингтона»: несколько лет назад все говорили, что никто не догонит Гретцки
Новость по теме
Экс-форвард «Кэпиталз» Сёмин: Овечкин создал в Вашингтоне такой вид спорта, как хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022