Член Зала славы: мало кто произвёл на меня такой «вау-эффект», как Овечкин

Член Зала славы Марк Хоу рассказал об исключительности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Марк является сыном легендарного нападающего Горди Хоу, забросившего 801 шайбу в НХЛ. На счету Овечкина на текущий момент 800 голов в лиге.
«Он поднял хоккейный спорт и имя «Кэпиталз» на совершенно другой уровень в Вашингтоне. Как скаут я наблюдал за Овечкиным много лет и могу сказать, что было очень мало хоккеистов, которые произвели на меня такой «вау-эффект». За его игрой интересно наблюдать. Они с «Вашингтоном» проявили удивительную лояльность по отношению друг к другу», — цитирует Марка Хоу официальный сайт НХЛ.
Марк Хоу провёл в НХЛ 16 сезонов и записал на свой счёт 197 шайб и 545 передач в 929 матчах. Позже Хоу работал в скаутской службе «Детройт Ред Уингз».
- 21 декабря 2022
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