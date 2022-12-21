Третьяк — о поражении сборной России на КПК: ну какой казус? Тренер будет отчитываться

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал неудачное выступление сборной России на Кубке Первого канала. Россияне потерпели поражение в матче со сборной Беларуси, уступив в серии буллитов — 4:5. В итоге хозяева Кубка Первого канала заняли лишь второе место.



«Поражение сборной России от белорусов — это просто казус? Ну какой казус? Я считаю, что дома нельзя проигрывать. Я очень уважаю белорусов, у них была хорошая команда. Но я думаю, что дома при своей публике нужно побеждать. Матч показывают по телевидению, на всю страну. Наши болельщики соскучились по победному хоккею в исполнении сборной России. Нужно было выигрывать.



Почему этого не произошло? У нас в среду пройдёт тренерский совет. Главный тренер Алексей Жамнов будет отчитываться, и ему зададут много вопросов. Например, почему состав на первую встречу был сильнее, чем на вторую. Наверное, он должен ответить почему.



Жамнов сказал, что уже началась подготовка к Олимпиаде-2026 в Италии? Я сейчас пока не хотел бы говорить о дальнейшей работе. Время покажет. Нужно смотреть день за днём, а на повестке сейчас — тренерский совет. Там дадут оценку работы штаба.



Итоги пекинской Олимпиады, где было взято серебро? Это хорошо. Любая олимпийская медаль — это хороший результат. Хотя мы всегда стремимся к золотым медалям. Но дальнейшая деятельность штаба будет зависеть и от того, будем ли мы дальше участвовать в чемпионатах мира или нет», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Отметим, что в первом матче Кубка Первого канала сборная России крупно обыграла команду Казахстана — 6:2. Белорусы также оказались сильнее казахов — 4:1.