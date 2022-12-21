Кросби — единственный действующий игрок, набравший 100+ очков в матчах с 3+ франшизами

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, нападающий «пингвинов» довёл свой бомбардирский счёт во встречах с «рейнджерами» до 100 (38+62) очков. Ему для этого понадобилось 79 матчей. Таким образом, Кросби стал 17-м хоккеистом в истории и первым среди действующих игроков, которому удалось набрать 100+ очков в матчах как минимум с тремя франшизами (на счету канадца ещё 100+ баллов во встречах с «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Великий Уэйн Гретцки смог набрать 100+ очков в матчах с 15 франшизами.
Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
- 21 декабря 2022
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