Жамнов: я отчитался по Кубку Первого канала, мне поставили оценку неудовлетворительно

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал слухи о возможном уходе из национальной команды после неудачного выступления на Кубке Первого канала. Сборная крупно обыграла Казахстан со счётом 6:2, но уступила Беларуси в серии буллитов — 4:5. Из-за этого национальная команда России заняла лишь второе место на турнире. Победу одержала сборная Беларуси.

«Нет, из сборной меня не уволили. Продолжаю работу. Для чего тогда журналист запускает эти вещи? Ну, он любит это всё. Тренерский совет поставил оценку неудовлетворительно? Про отставку разговора не было», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сборная России потерпела поражение в финале Олимпийских игр — 2022. Командой также руководил Жамнов.