Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов: я отчитался по Кубку Первого канала, мне поставили оценку неудовлетворительно

Жамнов: я отчитался по Кубку Первого канала, мне поставили оценку неудовлетворительно
Комментарии

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал слухи о возможном уходе из национальной команды после неудачного выступления на Кубке Первого канала. Сборная крупно обыграла Казахстан со счётом 6:2, но уступила Беларуси в серии буллитов — 4:5. Из-за этого национальная команда России заняла лишь второе место на турнире. Победу одержала сборная Беларуси.

«Нет, из сборной меня не уволили. Продолжаю работу. Для чего тогда журналист запускает эти вещи? Ну, он любит это всё. Тренерский совет поставил оценку неудовлетворительно? Про отставку разговора не было», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сборная России потерпела поражение в финале Олимпийских игр — 2022. Командой также руководил Жамнов.

Новость по теме
Третьяк — о поражении сборной России на КПК: ну какой казус? Тренер будет отчитываться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022