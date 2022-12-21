«Амур» крупно обыграл «Салават Юлаев», уфимцы пропустили пять голов

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).
На восьмой минуте Кэмерон Ли с передачи Станислава Бочарова вывел хабаровчан вперёд. На 32-й минуте Иван Дроздов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 34-й минуте Артур Гиздатуллин забил второй гол в ворота «Салавата». На 36-й минуте Кэмерон Ли оформил дубль, хоккеист отличился с передачи Станислава Бочарова. На 39-й минуте Александр Шаров забросил четвёртую шайбу. На 59-й минуте Ярослав Лихачёв забил с передачи Ивана Николишина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Омске сыграет с «Авангардом». «Салават Юлаев» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 23 декабря.
- 21 декабря 2022
-
19:22
-
19:16
-
19:07
-
19:02
-
18:59
-
18:47
-
18:25
-
18:19
-
18:06
-
17:47
-
17:13
-
16:57
-
16:35
-
16:22
-
16:00
-
15:48
-
15:12
-
15:01
-
14:49
-
14:31
-
13:54
-
13:15
-
12:49
-
12:37
-
12:32
-
11:57
-
11:33
-
11:21
-
11:02
-
10:29
-
10:11
-
09:52
-
09:12
-
09:01
-
09:00