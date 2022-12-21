«Амур» крупно обыграл «Салават Юлаев», уфимцы пропустили пять голов

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

На восьмой минуте Кэмерон Ли с передачи Станислава Бочарова вывел хабаровчан вперёд. На 32-й минуте Иван Дроздов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 34-й минуте Артур Гиздатуллин забил второй гол в ворота «Салавата». На 36-й минуте Кэмерон Ли оформил дубль, хоккеист отличился с передачи Станислава Бочарова. На 39-й минуте Александр Шаров забросил четвёртую шайбу. На 59-й минуте Ярослав Лихачёв забил с передачи Ивана Николишина.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Омске сыграет с «Авангардом». «Салават Юлаев» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 23 декабря.