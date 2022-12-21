Сын Горди Хоу: не хочу, чтобы Овечкин забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота
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Марк Хоу, сын великого хоккеиста Горди Хоу, поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за его отцом. 37-летний капитан «столичных» занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги, отставая на один гол от легенды НХЛ. У Овечкина 800 голов, у Горди Хоу — 801.
«Я не хочу, чтобы Ови забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота. Я хочу, чтобы это была шайба, достойная хайлайтов. Это будет великолепно для хоккея. Мы будем следовать за Овечкиным», — приводит слова Хоу The Athletic.
Отметим, что Овечкин не мог поразить ворота соперников в последних трёх встречах. В текущем сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, в которых набрал 36 (20+16) очков.
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