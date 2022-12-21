Мартемьянов рассказал, за счёт чего «Сибирь» крупно обыграла «Автомобилист»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал крупную сухую победу в матче с «Автомобилистом».



«Понимали, что обе команды проиграли матчи после перерыва, что накал будет высоким. Чётко сыграли в обороне, одна из лучших встреч нашего вратаря. Поставили на контратаки, два гола хороших забили после них. Потом встреча была более-менее равная, отмечу самоотверженную игру в обороне, 24 блокированных броска, как следствие — победа.



Насколько важно было забить первым? Конечно, важно, когда ты ведёшь в счёте, но мы на этом не зацикливались. Соперник больше раскрывается, тем более играет при своих болельщиках.



Дебют Сушко? Трудно оценить по одному матчу, человек только приехал, но для первой встречи нормально сыграл.



Игра нового сочетания Шаров — Пьянов — Бутузов? Уверенно контролировали шайбу в зоне соперника, в плане атаки мне понравилось.



На какие моменты обратил внимание в перерыве? Соперник очень быстро убегал в контратаки, мы подтянули одного из нападающих, чтобы было хотя бы «три в три», пятак закрыли, больших проблем не было. Парни выполнили игровое задание», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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