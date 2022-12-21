«Куньлунь» нанёс «Нефтехимику» второе поражение подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).
На 11-й минуте Ансель Галимов вывел нижнекамскую команду вперёд. На 32-й минуте Томаш Юрчо сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Зак Лесли и Джек Родевальд. На 45-й минуте Зак Лесли во второй раз забросил шайбу в ворота хозяев. На 50-й минуте Булат Шафигуллин сравнял счёт, забив в меньшинстве. Победу в серии буллитов своей команде принёс Зак Лесли.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 24 декабря в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Куньлунь Ред Стар» 23 декабря в гостях встретится с «Сочи».
- 21 декабря 2022
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