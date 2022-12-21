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«Куньлунь» нанёс «Нефтехимику» второе поражение подряд

«Куньлунь» нанёс «Нефтехимику» второе поражение подряд
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Галимов (Федотов, Шафигуллин) – 10:51 (5x5)   1:1 Юрчо (Лесли, Родевальд) – 31:37 (5x5)   1:2 Лесли (Вуд, Ип) – 44:01 (5x5)   2:2 Шафигуллин – 49:04 (4x5)   2:3 Лесли – 65:00 (ПБ)

На 11-й минуте Ансель Галимов вывел нижнекамскую команду вперёд. На 32-й минуте Томаш Юрчо сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Зак Лесли и Джек Родевальд. На 45-й минуте Зак Лесли во второй раз забросил шайбу в ворота хозяев. На 50-й минуте Булат Шафигуллин сравнял счёт, забив в меньшинстве. Победу в серии буллитов своей команде принёс Зак Лесли.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 24 декабря в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Куньлунь Ред Стар» 23 декабря в гостях встретится с «Сочи».

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