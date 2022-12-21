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«Торпедо» одержало третью победу подряд, всухую обыграв «Витязь»

«Торпедо» одержало третью победу подряд, всухую обыграв «Витязь»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Фирстов (Виноградов, Стеклов) – 08:28 (5x4)   2:0 Гончарук (Кручинин, Ларионов) – 27:25 (5x4)   3:0 Виноградов (Стеклов, Орлов) – 31:06 (5x5)   4:0 Ян (Летунов, Фирстов) – 44:29 (5x5)

На девятой минуте Владислав Фирстов, реализовав численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. На 28-й минуте Сергей Гончарук при игре «пять на четыре» удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте Егор Виноградов забросил третью шайбу в ворота «Витязя». На 45-й минуте Деннис Ян забил четвёртый гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 24 декабря в Нижнем Новгороде сыграет с «Нефтехимиком». «Витязь» 23 декабря примет «Ак Барс».

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