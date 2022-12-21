«Локомотив» на последней минуте вырвал победу в матче с «Ак Барсом»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

На 12-й минуте Алексей Кожевников с передачи Павла Красковского вывел железнодорожников вперёд. На 43-й минуте Никита Дыняк после паса Дмитрия Кателевского сравнял счёт. На последней минуте Степан Никулин принёс победу ярославской команде.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Балашихе сыграет с «Витязем». «Локомотив» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 23 декабря.