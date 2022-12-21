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Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
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«Локомотив» на последней минуте вырвал победу в матче с «Ак Барсом»

«Локомотив» на последней минуте вырвал победу в матче с «Ак Барсом»
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Кожевников (Красковский) – 11:27 (5x5)   1:1 Дыняк (Кателевский) – 42:24 (5x5)   2:1 Никулин (Алексеев) – 59:09 (5x5)

На 12-й минуте Алексей Кожевников с передачи Павла Красковского вывел железнодорожников вперёд. На 43-й минуте Никита Дыняк после паса Дмитрия Кателевского сравнял счёт. На последней минуте Степан Никулин принёс победу ярославской команде.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Балашихе сыграет с «Витязем». «Локомотив» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 23 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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