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Главный тренер ЦСКА рассказал, чьи плакаты у него висели в детстве дома

Главный тренер ЦСКА рассказал, чьи плакаты у него висели в детстве дома
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мыслями после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА. Кроме того, наставник ответил на вопрос, чьи плакаты висели у него дома.

«СКА здорово играет в давление, но, к сожалению, нам сегодня в начале не удалось сыграть так же. Курьёзный гол… ну ничего, всё бывает. Ребят с победой! Нашли силы, характер, забили важный гол в конце третьего периода. И потом выстояли.

У Ротенберга и Малкина висели мои плакаты? У меня висел плакат пятёрки Ларионов — Крутов — Макаров — Фетисов — Касатонов в сборной России, в красной майке. Но в моей области мне было далековато до таких совершений», — сказал Фёдоров после встречи.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

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