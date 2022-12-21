Тренер ЦСКА рассказал, как отреагировал на два броска команды в 1-м периоде матча со СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после победы в матче со СКА.

«Два броска в первом периоде? Корректировать план — громко сказано, но пару моментов мы адресовали ребятам. Не все так уж неинтенсивно начали первый период. Старались на лавке подкорректировать момент интенсивной игры, но не всё получилось. Во втором вкатились, чуть привыкли к скоростям маленькой площадки. Где-то не хватало принятия быстрых решений, но второй период был другим. Сумели выровнять игру в плане командной скорости.

Низкая реализация или не низкая, все смотрели матч и видели, сколько моментов было создано. Вратарские голы или нет, с нашей точки зрения не среагировал наш вратарь на проброс в сторону вратарской площадки, это бывает. В остальном две команды боролись не на жизнь, а на смерть, хотели забить. Но во втором периоде мы подравняли командную скорость, смогли найти игру. В первой половине матча у СКА было больше моментов, во второй у нас было несколько хороших моментов. В третьем периоде мы явные голы не забили, даже в меньшинстве был момент, где решалась игра. Это не случилось, но у ребят короткая спортивная память. Ну не забили и не забили. Хотелось, очень хотелось. Не знаю, ошибся вратарь СКА или нет, но и наш форвард очень классно сыграл в этом эпизоде. Хоккей — быстрая игра, всё меняется в течение секунд. С нашей стороны это упущенная возможность, со стороны соперника — счастье, я считаю. Потому что 2:0 — это немного другая была бы игра. Молодцы — среагировали, достойно завершили матч, нашли путь к воротам», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.