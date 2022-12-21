С. Фёдоров объяснил, в чём заключается важность победы ЦСКА в матче со СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче со СКА.

«Быстрая интенсивная игра. Начало мы проспали. Парни всё понимают, что сегодняшний соперник играл активно, агрессивно, особенно поначалу. Но не получилось, не знаю, с чем это связано. Можно назвать два-три момента – перерыв, не перерыв, сборная, не сборная и так далее. Но во втором вернулись в игру, забили хороший гол на контратаке. Пропустили курьёзный гол. Подумал, что momentum был на нашей стороне. Было хорошее движение, контроль шайбы. В концовке — это нервы, чересчур много желания. Это мы уберём. Команду с победой, соперник был супердостойный. Мы ещё много раз будем играть со СКА, поэтому порадуемся до 12, а дальше уже рабочий день.

Когда играешь против всех лидеров КХЛ, такие победы нужны и важны и в психологической составляющей, и в физической. Да и вообще — мы проиграли дома в овертайме, не смогли справиться при явном преимуществе «четыре на три» без вратаря. Потом сюда приехали, получили сразу четыре гола, это не совсем обычно для нашей команды. Наверное, будем больше беспокоиться о том, что мы делаем. Во всех этих направлениях важная, хорошая, трудовая победа. Было много эмоций, падений, других моментов. Для нас это огромный и полезный опыт. Рады, что сегодня вечером нашли путь к воротам и забили важный гол.

Шарыченков сегодня играл в воротах, оценки ему будет давать тренер вратарей. По-человечески рад за Сашу, что ему удалось показать тот уровень, который мы хотели бы видеть. Дай бог, так будет и дальше.

Не совсем уверен, что пара Нестерова и Дыбленко играла через раз. Возможно, в концовке так и было. Думаю, опыт, мы Ярослава для этой роли и взяли. Он у нас ведущий защитник, мы в этом не сомневались, когда пригласили в команду. А Никита всегда играет 30–40 минут чистого времени», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.