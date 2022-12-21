Майоров: принципиальная рекомендация Жамнову — поменять состав своего штаба

Председатель тренерского совета ФХР Борис Майоров прокомментировал ошибки главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова на Кубке Первого канала. Национальная команда потерпела поражение в матче с Беларусью и заняла второе место на турнире.
«У Жамнова и его штаба были недочёты и ошибки и в других вопросах — связанных с подготовкой команды, выбором игровой модели. Все они обсуждались на заседании. Ещё одна принципиальная рекомендация тренерского совета Жамнову — поменять состав своего штаба, поменять помощников, в том числе тех, которые работают на тренерских должностях. Эта рекомендация была сформулирована ещё при обсуждении итогов работы тренерского штаба на Олимпиаде-2022, прозвучала она и теперь», — приводит слова Майорова официальный телеграм-канал ФХР.
- 21 декабря 2022
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