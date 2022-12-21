Р. Ротенберг: у СКА с ЦСКА ещё три матча — такая суперсерия. В Москве будем брать реванш

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с ЦСКА.

«Замечательная атмосфера, полные трибуны, фантастическая энергетика. Мы играли в наш лучший хоккей первый период, создали много голевых моментов, на 100% выполнили установку. В таких матчах нужно забивать свои моменты нужно над этим работать. Была пауза, ребята вышли из игрового тонуса, мы видели это в реализации. В предыдущих матчах мы такие стопроцентные моменты забивали. Второй период сбавили обороты, поговорили с командой в перерыве. Допустили ошибку, наш молодой защитник набирается опыта, поговорили с Арсением, что при счёте 0:0 такие индивидуальные действия не нужны. Либо должны быть такие действия, которые точно приведут к шайбе в воротах соперника, а не в наши.

Разберём эти детали и будем сильнее. С ЦСКА ещё три встречи — такая суперсерия. На сегодня мы два матча выиграли, один проиграли. Поздравляем ЦСКА с победой, готовимся к следующей игре. Потом летим в Москву, будем брать реванш», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.