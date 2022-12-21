Главный тренер СКА: ребятам из сборной России нужно время, чтобы вернуться к нашей системе
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с ЦСКА.
«Третий период нам удался. В прессе писали, что Зыков — не наш воспитанник. Он — наш воспитанник, с Петроградки. В раннем возрасте он уехал в ЦСКА, потом вернулся к нам, поэтому он наш воспитанник. Гордимся, что наши воспитанники забивают в таких матчах, молодцы. Дальше игра шла до ошибки, мы её допустили.
Ребятам, вернувшимся из сборной, где совершенно другая система игры, нужно время, чтобы вернуться к нашей системе. Обязательно это разберём. Сборникам непросто было войти, потому что мы в это время тренировались, оттачивали детали. Но это наши лидеры, мы на них рассчитываем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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