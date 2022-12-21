Р. Ротенберг: СКА бы с ЦСКА и 10, и 20 матчей сыграл в регулярке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с ЦСКА.

«Это хоккей, не забиваешь ты, забивают тебе. На моём опыте столько матчей с ЦСКА, были разные тренеры — Квартальнов, Никитин, сейчас Фёдоров. С большим уважением отношусь ко всем коллегам, эти игры всегда складываются тяжело, потому что это очень сильный соперник. Важно реализовать свои моменты. Когда шайба не идёт в ворота, нужен гол, как забил Зыков. И мы этот гол забили. Можно хорошо играть и проигрывать, но нам нужно хорошо играть и выигрывать. Выигрывать, играя плохо — тоже важно, к этому надо стремиться, но с точки зрения матчей и плей-офф мы видим огромный потенциал, что мы не уступали сопернику в борьбе, ловили шайбу на себя. У команды есть характер и резервы.

Очень не хватает Фальковского и других ребят. Не будем раскрывать секретов, но сегодня играли тем составом, кто был здоров. Надеемся, в следующей встрече вернутся ребята, которые необходимы. Сегодня многие работали Дедом Морозом, главным был Николай Прохоркин. Его тоже ждём, он уже близок к возвращению. И других лидеров нам не хватает, бывает, играем матчи на 50% ребятами из Высшей лиги. Они молодцы, отдают всё ради победы, и мы с ними выигрываем матчи. У нас есть глубина, продолжаем работать.

Мы бы с ЦСКА и 10, и 20 матчей бы сыграли в регулярке, нам важно играть с такими соперниками, как ЦСКА, чтобы наши ребята развивались. Здесь мы видим, кто есть кто, такие матчи — индикатор. Наша задача — выйти на пик формы к плей-офф. Будем над этим работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.