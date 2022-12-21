Р. Ротенберг: у ЦСКА было мало моментов. У Мартинеса больше сейвов, чем у Подъяпольского

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с ЦСКА.

«Сегодня Подъяпольского можно сравнить с Льорисом? В пропущенных шайбах вины Подъяпольского нет. В первой вообще никакой. Всегда любая ошибка вратаря всем бросается в глаза. Второй гол – ошибка полевых, в первую очередь ребят, которые вернулись из сборной. Им тяжело было перестроиться за одну игру. К Подъяпольскому здесь вопросов нет – Паша Карнаухов в стиле Боброва забросил. Да, через щиток, молодец. Такие голы и нам нужны, это можно взять на вооружение. Можем только отметить индивидуальное мастерство Карнаухова.



Вопрос всегда — кто дал бросить? А Влад играл в своём стиле, много раз выручил. У соперника не было много моментов, это тяжело для вратаря. Он стоял холодный, даже у Мартинеса (вратарь сборной Аргентины по футболу. — Прим. «Чемпионата») было много больше сейвов в финале, чем у Влада. Мы практически всю игру, особенно первый период, играли в зоне соперника, наш вратарь стоит, бросков нет. Шарыченков молодец, очень хорошо сыграл, но мы бросали постоянно в живот, а нужно реализовывать. Мы против Шарыченкова много играли, и когда он был в «Динамо». И в 2015 году, когда забили в овертайме, в воротах был он. Это сильный вратарь, но мы знаем, что нужно делать, чтобы больше забивать. Наша игра – больше голов, с одним тяжело выиграть. Это не наш стиль. Надо больше забивать, мы это умеем делать. Будем сильнее, готовимся к игре со «Спартаком». Потренируемся, будем оттачивать детали, сборники уже будут с нами. Будем играть по нашей системе. В целом проявили характер, вытащили игру. Нужно убрать все наши ошибки», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.