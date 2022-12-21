Майоров рассказал об ошибках главного тренера сборной России на Кубке Первого канала

Председатель тренерского совета ФХР Борис Майоров высказался о деятельности главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова.

«Тренерский совет выставил работе Жамнова неудовлетворительную оценку. Во время заседания было проанализировано выступление сборной России на Кубке Первого канала. Указали главному тренеру на целый ряд допущенных ошибок.



Во-первых, комплектование команды. С точки зрения тренерского совета в национальной команде на домашнем турнире должны выступать все сильнейшие. Зритель не поймёт, если не будет результата, если не будет яркой игры. Жамнов признал, что он ошибся, не пригласив на турнир ряд сильных игроков КХЛ.



Во-вторых, отношение тренерского штаба к матчам. Тренерский совет остался очень недоволен тем, что ряд ведущих хоккеистов не участвовали в воскресном матче с Беларусью — чтобы сохранить силы на будущие матчи клубного чемпионата. Штаб сборной России пошёл на недопустимый шаг, делать этого было нельзя. К слову, в связи с этой проблемой возникают вопросы и к КХЛ. Почему большой игровой день состоялся уже в понедельник, на следующий день после окончания Кубка Первого канала? При составлении календаря нужно учитывать такие нюансы», — приводит слова Майорова официальный телеграм-канал ФХР.