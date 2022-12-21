Р. Ротенберг ответил на вопрос о сравнении системы игры СКА и сборной Канады
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с ЦСКА.
«Очень льстит, что вы сравниваете нас со сборной Канады. Мы не говорим, что у нас система сборной Канады, но мы собрали всё лучшее, что у меня было в опыте. Собирали по деталькам с разных систем. Если это напоминает систему сборной Канады — хорошо, но это наша, своя система. Мы играем в короткий пас, много контролируем шайбу, создаём много моментов. И в прошлом сезоне играли так, но многие детали сейчас улучшили. И надо дальше улучшать, потому что нас многие пытаются догнать, а мы должны уходить в отрыв. Как в марафоне, на последнем отрезке нужно добавить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Новость по темеЦСКА прервал семиматчевую победную серию СКА
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
23:29
-
23:25
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:03
-
22:58
-
22:51
-
22:48
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:36
-
21:18
-
21:03
-
20:47
-
20:44
-
20:33
-
20:31
-
20:26
-
20:15
-
19:53
-
19:22
-
19:16
-
19:07
-
19:02
-
18:59
-
18:47
-
18:25
-
18:19
-
18:06
Партнерский контент