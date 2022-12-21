Р. Ротенберг ответил на вопрос о сравнении системы игры СКА и сборной Канады

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с ЦСКА.

«Очень льстит, что вы сравниваете нас со сборной Канады. Мы не говорим, что у нас система сборной Канады, но мы собрали всё лучшее, что у меня было в опыте. Собирали по деталькам с разных систем. Если это напоминает систему сборной Канады — хорошо, но это наша, своя система. Мы играем в короткий пас, много контролируем шайбу, создаём много моментов. И в прошлом сезоне играли так, но многие детали сейчас улучшили. И надо дальше улучшать, потому что нас многие пытаются догнать, а мы должны уходить в отрыв. Как в марафоне, на последнем отрезке нужно добавить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.