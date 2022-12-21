Крикунов: С. Фёдоров за победу над СКА должен благодарить Шарыченкова

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов подвёл итоги матча СКА — ЦСКА, который прошёл в Санкт-Петербурге.

«Конечно же, с нетерпением ждал матч СКА с ЦСКА в «Ледовом». СКА уже дважды в этом сезоне обыграл москвичей, далеко оторвался в турнирной таблице — был уверен в реваншистских настроениях команды Фёдорова. Правда, на льду этого видно не было. Сейчас, если команда за половину матча наносит четыре броска и почти всё время проводит в обороне, её принято называть автобусом.

СКА действовал намного активнее, упустил тьму моментов, попадал в штанги, но бывает, что в итоге забивает тот, кто сидит в глухой защите. Очевидная ошибка молодого Коромыслова, защитник не должен идти в обыгрыш в средней зоне, отрезая полкоманды! Этот момент немного сбил хозяев, дальше у них уже не было такого преимущества, хотя СКА продолжил давить и отыгрался. Но всё равно Фёдоров должен за эту победу благодарить Шарыченкова, спасения которого и принесли москвичам эти два очка», — сказал Крикунов «Чемпионату».