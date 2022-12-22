Нападающий «Коламбуса» Чинахов выбыл на шесть недель из-за травмы

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит около шести недель из-за растяжения лодыжки, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, Чинахов получил травму на старте сегодняшнего матча с «Далласом» (1:2). Через 1 минуту и 20 секунд игрового времени после стартовой сирены российский нападающий «Коламбуса» 21-летний россиянин получил травму — финский нападающий «Старз» Йоэль Кивиранта в борьбе пытался выбросить шайбу из зоны, чуть не столкнулся с защитником Райаном Сутером, потерял равновесие и упал на ногу российскому хоккеисту. Чинахов попытался подняться, с большим трудом доехал до скамейки, но сразу же отправился в раздевалку.
Чинахов в нынешнем сезоне принял участие в 30 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 13 (4+9) результативных баллов.
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