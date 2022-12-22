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Кожевников: Илья Воробьёв сразу после паузы сделал выводы о работе команды

Кожевников: Илья Воробьёв сразу после паузы сделал выводы о работе команды
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о работе главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва.

«Уже очевидно, что на Востоке за первое место будут спорить «Автомобилист» и «Металлург». После паузы Илья Воробьёв сделал выводы о работе своей команды, там идёт работа полным ходом. Тяжёлые, конечно, были матчи с Дальним Востоком. Но сейчас все бьются за плей-офф. Я уже давно говорил, что мне нравится работа в Магнитогорске. Победа есть победа», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ лидирует «Автомобилист». Команда набрала 59 очков после 41 матча. «Металлург» занимает второе место — 56 баллов за 41 игру.

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