Кожевников: Илья Воробьёв сразу после паузы сделал выводы о работе команды

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о работе главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва.



«Уже очевидно, что на Востоке за первое место будут спорить «Автомобилист» и «Металлург». После паузы Илья Воробьёв сделал выводы о работе своей команды, там идёт работа полным ходом. Тяжёлые, конечно, были матчи с Дальним Востоком. Но сейчас все бьются за плей-офф. Я уже давно говорил, что мне нравится работа в Магнитогорске. Победа есть победа», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ лидирует «Автомобилист». Команда набрала 59 очков после 41 матча. «Металлург» занимает второе место — 56 баллов за 41 игру.