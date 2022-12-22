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29 сейвов Сергея Бобровского не помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси»

29 сейвов Сергея Бобровского не помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей дубль сумел оформить Йеспер Братт, ещё по голу забили белорус Егор Шарангович и Томаш Татар. У «Флориды» отличились Эрик Стаал и Ээту Луостаринен.

34-летний российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков соперника из 32. Нападающий Григорий Денисенко не сумел набрать очков.

«Нью-Джерси Дэвилз», таким образом, смог прервать серию из шести поражений. «Флорида» уступила во второй встрече подряд.

После этого матча «Нью-Джерси» с 46 очками располагается на втором месте в Восточной конференции, «Флорида» с 34 баллами — на 13-й строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2022, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Стаал (Ломберг, Казинс) – 04:45 (5x5)   1:1 Братт (Хьюз, Хэмилтон) – 07:01 (5x4)   2:1 Луостаринен (Беннетт, Лунделль) – 36:12 (5x4)   2:2 Братт (Хэмилтон) – 42:44 (5x5)   2:3 Шарангович (Зигенталер, Маклауд) – 50:10 (5x5)   2:4 Татар – 59:20 (en)
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