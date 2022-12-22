29 сейвов Сергея Бобровского не помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей дубль сумел оформить Йеспер Братт, ещё по голу забили белорус Егор Шарангович и Томаш Татар. У «Флориды» отличились Эрик Стаал и Ээту Луостаринен.
34-летний российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков соперника из 32. Нападающий Григорий Денисенко не сумел набрать очков.
«Нью-Джерси Дэвилз», таким образом, смог прервать серию из шести поражений. «Флорида» уступила во второй встрече подряд.
После этого матча «Нью-Джерси» с 46 очками располагается на втором месте в Восточной конференции, «Флорида» с 34 баллами — на 13-й строчке.
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