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Два очка Никиты Кучерова не помогли «Тампе» одолеть «Детройт»

Два очка Никиты Кучерова не помогли «Тампе» одолеть «Детройт»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Стзарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:4.

Уже на второй минуте матча гости вышли вперёд. Брейден Пойнт после передачи российского нападающего Никиты Кучерова забил. На 16-й минуте Олли Мяяття сравнял счёт. А ещё через три минуты Алекс Киллорн опять вывел гостей вперёд. На последней минуте первого периода сделал счёт равным Майкл Расмуссен.

На 32-й минуте Дилан Ларкин вывел хозяев вперёд. Через две минуты за гостей забил Росс Колтон.

На 44-й минуте у хозяев отличился Эльмер Сёдерблом, а на 50-й – Ларкин. Кучеров ответил им голом на 56-й минуте, но после забил Дэвид Перрон на 58-й минуте игры, а итоговый счёт установил Расмуссен спустя минуту.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2022, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Чернак) – 01:29 (5x5)   1:1 Мяяття (Зутер) – 15:34 (5x5)   1:2 Киллорн (Колтон, Пербикс) – 18:38 (5x5)   2:2 Расмуссен (Шьяро, Сундквист) – 19:32 (5x5)   3:2 Ларкин (Перрон, Расмуссен) – 31:08 (5x5)   3:3 Колтон – 33:15 (5x5)   4:3 Сёдерблом (Велено) – 43:48 (5x5)   5:3 Ларкин (Расмуссен) – 49:46 (5x5)   5:4 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 56:13 (6x5)   6:4 Перрон (Ларкин) – 57:27 (en)   7:4 Расмуссен (Перрон) – 58:59 (en)
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