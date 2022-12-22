Никита Кучеров — третья звезда матча «Детройт» — «Тампа»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:4.
Российский нападающий Никита Кучеров был признан третьей звездой этого матча. На счету у форварда один гол и одна голевая передача. Первым стал Дилан Ларкин. Канадец набрал три очка, оформив дубль и отдав один результативный пас. Второе место у Майкла Расмуссена. Он оформил и дубль из голов, и дубль из ассистов.
Уже на второй минуте матча гости вышли вперёд. Забил Брейден Пойнт после передачи российского нападающего Никиты Кучерова. На 16-й минуте Олли Мяяття сравнял счёт. А ещё через три минуты Алекс Киллорн опять вывел гостей вперёд. На последней минуте первого периода счёт сделал равным Майкл Расмуссен.
На 32-й минуте Дилан Ларкин вывел хозяев вперёд. Через две минуты за гостей забил Росс Колтон.
На 44-й минуте у хозяев отличился Эльмер Сёдерблом, а на 50-й – Ларкин. Кучеров ответил им голом на 56-й минуте, но затем забил Дэвид Перрон на 58-й минуте игры, а итоговый счёт установил Расмуссен спустя минуту.
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