Защитник «Нэшвилла» Роман Йози стал лучшим бомбардиром в истории франшизы

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.
Автором победного гола в матче стал защитник «Нэшвилла» Роман Йози. Также на счету игрока обороны результативная передача. Всего в карьере швейцарского защитника стало 567 (147+420) очков в 791 игре в НХЛ. Йози стал лидером по очкам в истории франшизы, обойдя многолетнего лидера «Нэвшилла» Дэвида Легванда, игравшего в Теннесси с 1999 по 2014 год.
Также 32-летний швейцарец стал вторым защитником, возглавляющим прямо сейчас список самых результативных игроков своего клуба. В истории НХЛ первенство по результативным баллам среди игроков обороны удерживает легендарный Рэй Бурк.
- 22 декабря 2022
-
08:11
-
08:02
-
08:00
-
07:42
-
07:24
-
06:41
-
05:42
-
05:41
-
04:36
-
03:36
-
03:24
-
03:11
- 21 декабря 2022
-
23:55
-
23:29
-
23:25
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:03
-
22:58
-
22:51
-
22:48
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:36
-
21:18
-
21:03
-
20:47
-
20:44
-
20:33