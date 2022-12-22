Защитник «Нэшвилла» Роман Йози стал лучшим бомбардиром в истории франшизы

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

Автором победного гола в матче стал защитник «Нэшвилла» Роман Йози. Также на счету игрока обороны результативная передача. Всего в карьере швейцарского защитника стало 567 (147+420) очков в 791 игре в НХЛ. Йози стал лидером по очкам в истории франшизы, обойдя многолетнего лидера «Нэвшилла» Дэвида Легванда, игравшего в Теннесси с 1999 по 2014 год.

Также 32-летний швейцарец стал вторым защитником, возглавляющим прямо сейчас список самых результативных игроков своего клуба. В истории НХЛ первенство по результативным баллам среди игроков обороны удерживает легендарный Рэй Бурк.