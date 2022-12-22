Гол Мироманова в большинстве помог «Вегасу» одолеть «Аризону» на своём льду

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Аризоной Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.
Российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов отметился заброшенной шайбой в большинстве.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Дублем отметился капитан «золотых рыцарей» Марк Стоун, забивший в большинстве и в меньшинстве, что стало первым таким случаем в истории «Вегаса».
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными баллами не отметился, нанеся три броска по воротам и заработав показатель полезности «-1». После ошибки россиянина была заброшена первая шайба «Анахайма» в матче. Тремя очками (1+2) отметился форвард «дикарей» Мэтт Болди.
В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:3.
Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин. Дубль в ворота «Далласа» оформил нападающий «нефтяников» Маттиас Янмарк.
- 22 декабря 2022
-
10:00
-
09:55
-
09:23
-
08:43
-
08:27
-
08:11
-
08:02
-
08:00
-
07:42
-
07:24
-
06:41
-
05:42
-
05:41
-
04:36
-
03:36
-
03:24
-
03:11
- 21 декабря 2022
-
23:55
-
23:29
-
23:25
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:03
-
22:58
-
22:51
-
22:48
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:36