Гол Мироманова в большинстве помог «Вегасу» одолеть «Аризону» на своём льду

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Аризоной Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов отметился заброшенной шайбой в большинстве.

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Дублем отметился капитан «золотых рыцарей» Марк Стоун, забивший в большинстве и в меньшинстве, что стало первым таким случаем в истории «Вегаса».

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными баллами не отметился, нанеся три броска по воротам и заработав показатель полезности «-1». После ошибки россиянина была заброшена первая шайба «Анахайма» в матче. Тремя очками (1+2) отметился форвард «дикарей» Мэтт Болди.

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:3.

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин. Дубль в ворота «Далласа» оформил нападающий «нефтяников» Маттиас Янмарк.