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Гол Мироманова в большинстве помог «Вегасу» одолеть «Аризону» на своём льду

Гол Мироманова в большинстве помог «Вегасу» одолеть «Аризону» на своём льду
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Аризоной Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов отметился заброшенной шайбой в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дублем отметился капитан «золотых рыцарей» Марк Стоун, забивший в большинстве и в меньшинстве, что стало первым таким случаем в истории «Вегаса».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2022, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Мироманов (Карлссон, Кессел) – 23:28 (5x4)   1:1 Вялимяки (Фишер, Ритчи) – 24:47 (5x5)   2:1 Стоун (Пьетранджело, Маршессо) – 48:57 (5x4)   3:1 Каррье (Стивенсон, Стоун) – 49:51 (5x5)   3:2 Фишер (Бойд, Шмальц) – 51:42 (5x5)   4:2 Стоун (Стивенсон) – 52:34 (4x5)   5:2 Амадио (Смит, Хаг) – 57:20 (5x5)

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными баллами не отметился, нанеся три броска по воротам и заработав показатель полезности «-1». После ошибки россиянина была заброшена первая шайба «Анахайма» в матче. Тремя очками (1+2) отметился форвард «дикарей» Мэтт Болди.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2022, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Мактавиш – 25:48 (4x4)   1:1 Дьюар (Ривз, Шоу) – 36:03 (5x5)   1:2 Болди – 44:46 (5x5)   1:3 Эрикссон Эк (Болди, Эддисон) – 48:54 (5x4)   1:4 Хартман (Болди, Годро) – 58:12 (en)

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:3.

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин. Дубль в ворота «Далласа» оформил нападающий «нефтяников» Маттиас Янмарк.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2022, четверг. 05:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Хинц (Робертсон, Павелски) – 14:49 (5x5)   1:1 Янмарк (Костин, Бушар) – 15:55 (5x5)   2:1 Джонстон (Марчмент, Бенн) – 20:27 (5x5)   2:2 Хайман (Бэрри, Ньюджент-Хопкинс) – 22:36 (5x4)   2:3 Ньюджент-Хопкинс (Янмарк) – 28:18 (5x5)   3:3 Сегин (Марчмент, Лундквист) – 37:56 (5x4)   3:4 Фёгеле (Драйзайтль) – 51:46 (5x5)   3:5 Макдэвид (Сеси, Пульюярви) – 56:17 (5x5)   3:6 Янмарк (Ньюджент-Хопкинс, Костин) – 56:49 (en)
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