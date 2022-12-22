«У нас должна быть память золотой рыбки». Купер — о втором подряд поражении «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал второе подряд поражение «Лайтнинг» – в матче с «Детройтом» (4:7).
«Думаю, я бы выдохнул и сказал, что последние 24 часа были отстойными, но наша статистика побед и поражений 20-11. Если мы сможем провести следующую 31 игру в таком же графике, я буду счастлив. Сейчас мы уходим на рождественские праздники, и это хорошее время для нас, чтобы перезагрузиться.
Что говорит Тед Лассо (персонаж телесериала, играющий главного тренера в американском футболе. — Прим. «Чемпионата»)? У вас должна быть память золотой рыбки. Вот что вы должны делать. Если что-то идёт не так, вам нужно перевернуть страницу, и в те моменты, когда дела идут по-вашему, вы пытаетесь развить этот импульс», — цитирует Купера журналист Крис Кренн в своей соцсети.
За сутки «Тампа» проиграла два матча. «Молнии» уступили «Торонто» 1:4 и сегодня проиграли «Детройту» 4:7.
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