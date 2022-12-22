Уилсон и Бекстрём заняли место в первом звене с Овечкиным на тренировке «Вашингтона»

Нападающие Том Уилсон и Никлас Бекстрём тренировались в первом звене с Александром Овечкиным на сегодняшнем занятии «Вашингтон Кэпиталз». Как сообщает пресс-служба столичного клуба, участие этих хоккеистов в предстоящем матче с «Оттавой» не предполагается.

«Приятно подтолкнуть их и вовлечь в соревновательный процесс и борьбу на льду. Это первый шаг, но приятно видеть эти изменения», — цитирует главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта пресс-служба клуба.

Отметим, что оба хоккеиста ещё не принимали участия в матчах текущего сезона НХЛ. Оба нападающих получили травмы в ходе сезона-2021/2022 и на данный момент близки к участию в официальных матчах.

«Вашингтон» в текущем сезоне провёл 34 матча и занимает восьмую строчку в таблице Восточной конференции. Следующий матч «Кэпиталз» проведут на выезде с «Оттавой» 23 декабря.